Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 52

De retour en France, Martika prépare une journée camping-car avec sa copine Olivia et les enfants. C'est le moment parfait pour Martika de se reconnecter à la nature ! Sarah est montée à la capitale pour aller voir sa maison d'édition et voir pour la première fois son livre et le prendre dans les mains ! Pendant ce temps à Toulouse, il est temps de profiter des rayons de soleil pour passer la tondeuse. Pendant ce temps, Barbara essaie d'apprendre dans les couleurs à Gabriel. Pour l'occasion, elle a acheté un jeu spécial ! Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 52.