Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 56

Camille retrouve Sarah Lopez et sa fille pour passer une journée spa à la maison. Les deux filles en profitent pour prendre des nouvelles de leurs vies respectives. Benjamin et Sarah Machet disent au revoir à Lucas et Tiziri, un départ qui attriste beaucoup Damian et Tao. De retour à Genève, la famille décide de visiter le musée d'art et d'histoire ! De leur côté, Tiziri et Lucas montrent leurs photos d'enfance à Isaho et Inaya. À Dubai, Julia emmène Vittorio chez le dentiste, qui trouve une carie au petit garçon. La dentiste conseille Julia d'arrêter l'allaitement. Enfin, pour améliorer leur hygiène de vie, Hillary et Giovanni prennent rendez-vous avec une naturopathe. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 56.