Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 58

Benjamin et Sarah Machet profitent de leur week-end dans un chalet à la montagne. Souffrant de troubles du sommeil, Jesta et Benoit font appel à une spécialiste pour venir en aide à leurs deux fils. Tiziri organise un tea time avec sa maman et ses enfants avant de profiter d'un atelier massage pas comme les autres ! De son côté, Julia et ses enfants se réveillent malades, à cran la maman s'énerve et Maxime décide de quitter la maison. Enfin, Matthieu et Laure fêtent leur 3 ans de mariage en plein milieu de la forêt. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 58.