Mamans & célèbres - Sarah fait face à sa plus grande phobie

Sarah et sa famille sont en week-end à Zurich, l’occasion pour eux de visiter le célèbre de Zoo de la ville. Si Tao et Damian sont ravis de voir les animaux, de son côté Sarah redoute le passage des serpents, sa plus grande phobie. Extrait Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 16.