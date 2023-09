Mamans & célèbres - Sarah saute des montagnes de Genève en parapente

Aujourd'hui, près des montagnes de Genève, Sarah va se livrer à une activité à sensations ! Elle va sauter en parapente pour la première fois. Benjamin, Damian et Tao sont là pour la soutenir et filmer son atterrissage ! Il est temps pour elle de s'élancer et de sauter dans le vide. Extrait de Mamans & Célèbres, Saison 09, Épisode 10.