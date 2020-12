Kelly, 9 mois avant LYANA : Découvrez les coulisses de sa naissance

Lyana est née le 27 décembre 2020. Après 9 mois d’attente, de câlins et de préparatifs, Kelly, Neymar et leur fils Lyam sont très heureux d’accueillir un nouveau membre dans leur famille. Une petite fille prénommée Lyana que vous ne manquerez pas d’apprendre à connaître dans “Mamans et célèbres” sur TFX. En attendant, MYTF1 vous propose de revivre les coulisses de sa naissance. De l’annonce de sa grossesse à Lyam qui se prépare à devenir le meilleur des grands frères, en passant par la Baby Shower ou encore le montage quelque peu chaotique de son lit de bébé… Ne manquez rien des meilleurs moments de la grossesse de Kelly dans “9 mois avant Lyana”.