Mamans et célèbres - Les premières images de la saison 3 inédite

Découvrez les premières images de la saison 3 avec les nouvelles mamans : Rym, Hillary, Charlène, Cécilia et Tiffany. Sans oublier celles que vous connaissez bien : Julia, Wafa, Kelly, Jesta, Cindy, Julie et Stéphanie. Au programme : Luna et Lyam font leur rentrée. Wafa prépare son mariage. Jesta et Stéphanie vivent à fond leur grossesse. Julie et Charlène pouponnent. Hillary et Cindy déménagent. Les mamans n'ont pas le temps de s'ennuyer ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX