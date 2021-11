L'interview sans filtre d'Hillary : accouchement imminent, prénom, elle nous dit tout...

Hillary pourrait accoucher dans quelques jours "ou même quelques heures" mais c’est à MYTF1 qu’elle a choisi d’accorder sa dernière interview avant l’arrivée de bébé numéro 2. Maman emblématique de "Mamans et célèbres", Hillary s'apprête à donner la vie pour la seconde fois ! Milo, 16 mois, va devenir grand-frère et c’est un autre petit garçon qui va venir agrandir la famille Bonamy. A tout juste 30 ans, l’influenceuse et business woman apparaît plus sereine que pour sa première grossesse mais un peu angoissée par la deuxième césarienne qui se profile… Heureusement, elle peut compter sur le soutien sans faille de son futur mari Giovanni ! Entre excitation et doutes, Hillary se confie à cœur ouvert et sans filtre. Comme à son habitude !