Mamans et célèbres - Rym, Vincent et Maria-Valentina très heureux de leur nouvelle vie à Bali

Cela fait deux ans que Rym rêve de faire découvrir Bali à Vincent. Enfin, le grand jour est arrivé. Toute la petite famille pose ses valises à Bali pour plusieurs mois. Quelques instants après avoir pris possession de leur magnifique villa, ils s’empressent d’aller visiter la crèche qui accueillera leur fille, Maria-Valentina. Un moment qu’ils attendaient avec impatience, notamment pour Maria-Valentina qui n’a jamais eu l’occasion de rencontrer d’autres bébés et de sociabiliser. La directrice les rassure : c’est un lieu parfait pour les jeunes parents comme Rym et Vincent. Puisqu’ils ne sont pas encore prêts à laisser leur fille seule, cette crèche les autorise à rester auprès d’elle autant de temps qu’ils le souhaitent. Visiblement, Maria-Valentina ne sera pas la seule à sociabiliser puisque ses parents pourront rencontrer d’autres couples vivant à Bali. Mamans et célèbres – Extrait de l’épisode 90, saison 04, diffusé le Vendredi 17 septembre 2021 sur TFX.