Mamans et célèbres - Wafa a une grande annonce pour vous !

Cela fait plusieurs mois que vous suivez son quotidien dans « Mamans et célèbres » sur TFX. Wafa, l’heureuse maman de Manel et Jena, aime partager les petits bonheurs de sa vie avec les téléspectateurs. Il y a quelques semaines, elle a dit « oui » pour la vie à Oliver lors d’un mariage intimiste et émouvant. Aujourd’hui, c’est une autre grande annonce qu’elle s’apprête à vous faire. Alors, mariage, déménagement, bébé, télévision… Quels sont les nouveaux projets de Wafa ? La réponse en images. - Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX et en Replay sur MYTF1.