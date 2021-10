Mariage traditionnel à Bali pour Rym et Vincent !

Arrivée à Bali pour quelques mois, Rym adore prendre part à la culture du pays. Elle a préparé en secret une cérémonie d'union balinaise pour célébrer son amour avec Vincent. Après s'être maquillés et habillés dans la pure tradition balinaise, le couple entame la cérémonie avec un peu d'appréhension. Au début, Vincent n'est pas très à l'aise dans sa tenue, et se sent gêné par cette situation. Les jeunes parents sont même portés sur des fauteuils par des balinais. Mais au moment du discours du prêtre balinais, le moment devient instantanément solennel. Vincent et Rym sont heureux et touchés d'avoir pu vivre ce moment unique. Extrait de l'épisode 15, saison 05 de Mamans & Célèbres, diffusé le Vendredi 08 octobre sur TFX.