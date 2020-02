Martika a des contractions dans l’épisode 32 Mamans & célèbres

Dans l’épisode 32 Mamans & célèbres, Liam fait passer des entretiens à des nounous pour Joy. Martika prépare son accouchement et commence à avoir des contractions. Neymar tente de reconquérir Kelly et lui offre un bouquet de fleurs. Stéphanie est heureuse car Lyam semble adopter ses nouvelles règles. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 14 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.