Martika apprend à s’occuper d’un nourrisson dans l’épisode 15 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 15 de Mamans & célèbres, Jesta et Benoît soufflent le bougies de Juliann. Le petit garçon fête son troisième mois ! Kelly et Neymar se retrouvent pour une compétition sportive, l’occasion idéale de renouer des liens… À Monaco, Martika apprend avec l’aide d’une sage-femme à s’occuper d’un nourrisson. L’arrive du bébé approche à grands pas et la future maman est pleine de questions… Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mercredi 24 janvier 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.