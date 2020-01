Martika dispute Umberto pour qu’il apprenne à changer des couches…

Martika et Umberto se rendent chez une sage-femme pour apprendre les premiers soins des nouveaux nés. Et les futurs parents ont tout à apprendre… Umberto a cependant du mal à rester concentrer et commence à faire le pitre… Comment Martika va-t-elle réagir face à son comportement ? Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 17 janvier 2020. Retrouvez Mamans & célèbres à partir du 06 janvier à 16h00, puis du lundi au vendredi à 17h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.