Martika en larmes : elle dit adieu à ses cheveux !

Aujourd’hui est un grand jour pour Martika ! Elle s’apprête à se couper plus de 25 cm de cheveux. Derrière ce grand changement capillaire, la jeune maman veut faire une belle action. Donner ses cheveux à une association qui fabrique des perruques pour les femmes atteintes de cancer. Mais au moment de passer le cap, Martika panique. Ira-t-elle jusqu’au bout de sa démarche ? Tous les yeux du salon de coiffure sont rivés sur elle : 3, 2, 1… Coupez ! “Je dis adieu à mes cheveux,” pleure Martika. Un brushing plus tard, elle retrouve le sourire. Finalement, cette nouvelle coupe va à merveille à la jeune maman. Extrait de Mamans et Célèbres du Mardi 1er septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.