Martika fait percer les oreilles de Mia dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de Mamans et célèbres : Rym est à fond dans son shooting photo pour promouvoir sa marque de cosmétiques. Martika décide de faire percer les oreilles de sa princesse. Stéphanie se fâche avec Lyam qui a tendance à tirer un peu sur la corde en ce moment. Kelly et Neymar font des tutos avec leur petit garçon. Charlène et Benoît rentrent à la maison avec Thyam et Julie se prépare à donner naissance à son deuxième enfant. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.