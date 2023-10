Mamans & Célèbres - Martika fête les 2 ans de sa fille

Pour l'anniversaire de sa fille, Martika lui réserve la surprise de l'emmener dans une boutique de princesses. Au programme : essayage de robes de princesses, goûter et séance de maquillage. Entourée d'une danseuse et d'un décor de conte de fées, c'est l'après-midi rêvé pour la petite Gioia, qui profite pleinement de son anniversaire en compagnie de sa sœur et de sa maman. La mère est tout aussi heureuse que sa fille qui semble très contente de sa surprise. Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 29.