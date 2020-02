Dans l’épisode 35 de Mamans & célèbres, Mia rentre à la maternité car elle vient de perdre les eaux. La future maman est très émue avant son accouchement. Quelques heures plus tard, la petite Mia pointe le bout de son nez. Martika et Umberto sont sur un petit nuage. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du jeudi 20 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.