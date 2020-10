Martika organise le baptême de Mia dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : Martika fait des essayages pour le baptême de Mia. Charlène et Benoît passent des nuits difficiles… Hillary a vu les choses en grand pour sa baby shower de Milo. Julie qui a accouché il y a quelques mois, reprend le sport à la maison. Mais difficile de s’entraîner tout en gardant un oeil sur deux petits garçons. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.