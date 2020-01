Dans l’épisode 11 Mamans & célèbres, Martika et Umberto ont rendez-vous avec une sage-femme pour préparer l’accouchement. La future maman réalise qu’elle a encore beaucoup de choses à préparer. De plus, elle commence à appréhender l’accouchement. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.