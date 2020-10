Martika, sa collection de bijoux pour enfants inspirée de Mia

Aujourd’hui, Martika, Umberto et Mia ont traversé la frontière pour se rendre en Italie. Direction la Toscane où se trouve son atelier de fabrication de bijoux. Après avoir imaginé un parfum mère/bébé, Martika veut créer une collection de bijoux pour enfants. Comme toujours, elle s’inspire très largement de sa petite Mia. “C’est ma plus grande source d’inspiration,” confie la jeune maman. En exclusivité, elle vous dévoile les coulisses de la fabrication artisanale de ses bijoux. Extrait de Mamans et Célèbres du mercredi 14 octobre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.