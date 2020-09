Martika se fait tatouer le prénom de sa fille dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Depuis qu’elle est devenue maman, sa vie a complètement changé. Martika ne voit plus que par sa fille et aujourd’hui, plus que jamais, elle s’apprête à l’avoir dans la peau. Martika se rend chez le tatoueur pour se faire tatouer Mia, le prénom de son bébé. De leurs côtés, le projet de Jesta et Benoît avance à grands pas. Lyam continue son initiation chez les pompiers et Neymar s’improvise photographe à la demande de Kelly. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.