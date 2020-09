Mia apprend à nager dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Cécilia veut essayer de faire dormir Sway dans sa chambre. La maman solo aimerait que sa fille prenne un tout petit peu son indépendance. Martika et Umberto emmènent Mia à la piscine. A seulement 8 mois, la petite fille est déjà très débrouillarde. Stéphanie a organisé le shooting photo pour sa boutique de vêtements en ligne et le grand jour est arrivé. Benoît fait ses séances de sport avec Juliann et Julia adopte un petit lapin pour Luna.