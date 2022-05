Neymar teste Kelly pour Silent Library !

Alors que la production de "Mamans & Célèbres" avait appelé Kelly pour participer à un nouveau projet, "Silent Library", Neymar vient prévenir Kelly qu'il a aussi reçu une invitation par téléphone et qu'il va faire partie de l'aventure ! En plus de lui expliquer les règles du nouveau jeu auquel ils vont participer, où il faut garder le silence dans tous les cas, Neymar souhaite s'entraîner avec Kelly... avec plus ou moins de réussite ! Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 44.