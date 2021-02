EXCLU - Olivia et Alexandre parents de Cameron et Carter : Les influenceurs mode lifestyle

En couple depuis cinq ans, Olivia et Alexandre partagent les mêmes passions et sont tous les deux influenceurs mode et lifestyle sur les réseaux sociaux. Ils sont les heureux parents de deux enfants : Cameron, 2 ans et demi, et Carter qui vient juste de naître. Olivia et Alexandre vivent une relation fusionnelle et travaillent avec de grandes marques pour en faire la promotion sur leurs réseaux sociaux. Cette passion pour la mode a tout de suite été transmise à leur premier enfant Cameron qui a déjà un immense dressing rien que pour lui. Ils sont prêts à bientôt vous dévoiler leur vie de parents et d’influenceurs dans "Mamans et Célèbres".