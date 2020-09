Panique général pour Benoît face à Sway et Juliann

Panique générale chez Jesta et Benoît. Ce dernier a été réquisitionné par les Mamans pour garder Sway et Juliann toute la journée. “Tu as la fibre avec les enfants Benoît, ne t’inquiète pas,” tente de le rassurer Jesta. C'est vrai que Benoît est un super papa pour Juliann mais comment va-t-il s'en sortir avec deux bébés ? Extrait de Mamans et Célèbres du Mercredi 2 septembre 2020 sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.