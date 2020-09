Petite soeur ou petit frère ? Grande émotion pour Kelly, Neymar et Lyam !

Aujourd’hui, Kelly a rendez-vous avec son gynécologue pour une échographie de contrôle. Elle est venue pour l’occasion avec son mari Neymar et son fils Lyam. Tous sont heureux et rassurés lorsqu’ils entendent battre le coeur du bébé. Mais ce que la petite famille attend par dessus tout, c’est de connaître le sexe de ce petit bébé à venir. Lyam voudrait une petite soeur et Neymar a bien envie de pouponner une petite fille désormais. Pour Kelly, le plus important, c’est que le bébé soit en bonne santé. Alors, fille ou garçon ? L’heure de la révélation a sonné...Extrait de Mamans et Célèbres du Mercredi 30 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.