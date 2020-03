PJ charrie Julie sur sa prise de poids

Dans l’épisode 54 de Mamans & célèbres, Julie, Pierre-Jean et Gianni prennent le petit-déjeuner au restaurant. PJ taquine sa femme sur sa prise de poids et son alimentation pour cette seconde grossesse. Julie continue sur sa lancée et enchaîne les tartines de beurre et de confiture. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mercredi 18 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.