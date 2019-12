Portraits - Jesta, Stéphanie, Liam, Martika et Julie

Jesta et Benoît se sont rencontrés lors de l’aventure Koh-Lanta. Les deux finalistes sont depuis deux ans maintenant influenceurs et partagent tout leur quotidien avec leurs abonnés. Ils viennent d’avoir leur premier enfant : le petit Jullian, un mois. C’est le premier « bébé Koh-Lanta » et leurs parents ont accepté de partager leurs premières fois avec nous…Stéphanie est maman d’un petit garçon de 4 ans, Liam. Stéphanie et Liam entretiennent une relation très fusionnelle, et se comprennent en un regard. La jeune femme alterne entre sa vie de maman à plein temps, et sa vie professionnelle, et sa vie de célibataire. Elle organise tous ses rendez-vous professionnels avec son agence d’influenceurs, mais se fait également plaisir avec ses amies qui n’ont qu’un objectif : lui trouver un nouvel homme avec qui partager sa vie ! Liam s’est fait connaître lors de la saison des Marseillais South America. Impossible de passer à côté du caractère explosif de la jeune femme. Mais ça c’était avant l’arrivée de Joy. La maman fêtarde laisse place à la maman responsable et dévouée à sa fille. Aujourd’hui séparée du père de sa fille, elle lui est entièrement dévouée avec l’aide quotidienne de sa grand-mère. Martika, en couple depuis 2 ans avec Umberto, attend une petite fille attendue pour le mois de novembre 2019. Martika ne sait pas s’occuper d’un bébé et n’a toujours pas consulté de sage-femme pour préparer l’accouchement. En revanche, elle donne toute son énergie à se préparer à son rôle de future maman. Enfin, Julie Ricci, mariée avec Pierre-Jean depuis peu, est maman d’un petit Gianni qui va avoir un an. Sa première année en tant que maman a été très difficile. En mars dernier, Julie se fait renverser par une voiture alors qu’elle tient son bébé dans les bras. Le petit n’a rien, mais Julie est blessée à la jambe et immobilisée plusieurs mois. Elle a d’ailleurs eu du mal à s’en remettre et à maintenant tendance à surprotéger Gianni… À découvrir à partir du 6 janvier à 16H00, puis du lundi au vendredi à 17h05 à sur TFX !