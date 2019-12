Portraits - Julia, Cindy, Emilie, Kelly et Wafa

Julia est une candidate emblématique de plusieurs émissions de télé-réalité et aujourd’hui une influenceuse. Victime d’endométriose depuis son plus jeune âge, Julia veut absolument garder son enfant lorsqu’on lui annonce qu’elle est enceinte. Maxime, son compagnon, n’est pas prêt. Il réapparait dans la vie de Julia et de leur fille Luna lorsque celle-ci a 18 mois. Depuis, ils habitent ensemble et prennent le temps de se découvrir ! Finaliste de la dernière saison de Koh-Lanta, Cindy marque les esprits par sa joie de vivre. Cindy attend une petite fille avec son compagnon, Thomas. C’est le début d’une belle et grande aventure pour Cindy et Thomas qui sont des futurs parents cools très impatients de l’arrivée de leur petite fille. Grande gagnante de la saison 3 de Secret Story, Emilie a depuis, fait beaucoup de chemin ! Emilie est une jeune maman de 2 enfants, nés de son histoire d’amour avec le footballeur Jeremy Menez. Côté professionnel, Emilie est une véritable working girl. Elle alimente au quotidien son blog et ses réseaux sociaux, tout en développant la marque qu’elle a fondée. Le plus difficile pour elle : concilier sa réussite professionnelle et sa vie de maman à temps plein. Kelly a eu un enfant avec son grand amour, Neymar. Depuis un an et demi, Kelly et Neymar sont séparés à cause des infidélités de celui-ci. Kelly est toujours amoureuse de lui et n’a qu’un objectif : le reconquérir. Elle bataille tous les jours avec son image mais son fils Lyam, avec qui elle a une relation fusionnelle, lui donne la force de tout mettre en œuvre pour arriver à s’accepter. Enfin, Wafa à deux filles : Manel et Jenna. Elle forme un couple explosif avec Oliver. Ils s’apprêtent d’ailleurs à passer une grande étape. Leur mariage est prévu pour septembre 2020 et sont sur le point d’acheter leur première maison ensemble. De grands projets qui mettent beaucoup de pression à Wafa, connue pour son caractère de feu et son exigence presque « militaire ». À découvrir à partir du 6 janvier à 16H00, puis du lundi au vendredi à 17h05 à sur TFX !