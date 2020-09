Pour sauver leur couple, Kelly et Neymar demandent de l’aide à Lucie Mariotti

Kelly et Neymar ont connu des hauts et des bas dans leur couple. Aujourd’hui, ils sont fin prêts à se donner une nouvelle chance et compte bien tout faire pour y parvenir. Ils ont pris rendez-vous avec Lucie Mariotti, la célèbre love coach. Kelly attend de cette rencontre avec Lucie de pouvoir redonner confiance à l’homme de sa vie. Neymar lui, est très stressé à l’idée de ce coaching ! Avant même que la séance démarre, le jeune homme craque et quitte la pièce. Parviendra-t-il à dire ce qu’il a sur le coeur ? Le couple sortira-t-il plus fort de ce coaching ? Extrait de Mamans et Célèbres du Mardi 8 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.