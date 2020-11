Premier shooting photo pour Maria-Valentina sous le regard de Rym et Vincent

Rym et Maria-Valentina sont rentrées de la maternité. Après les avoir couvertes de fleurs, Vincent a préparé une nouvelle petite surprise. Au programme du jour : shooting photo pour immortaliser les premiers jours de vie de Maria-Valentina. Aujourd’hui, c’est elle la star ! Rym et Vincent, les jeunes parents, n’ont d’yeux que pour leur petite fille. Et ce n’est que le début… Extrait de l’émission du Mardi 24 novembre 2020. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.