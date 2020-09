Premier shopping pour bébé : Rym et Vincent sont sur un petit nuage

Après avoir découvert les premières images de leur bébé grâce à l’échographie 3D, Rym et Vincent s’offrent un petit moment shopping. Ils n’ont encore rien acheté pour leur bébé alors c’est le moment idéal. Pour l’heure, on ne sait pas encore s’il s’agit d’une petite fille ou d’un petit garçon mais cela n’empêche pas les jeunes parents de se projeter. Rym missionne Vincent de trouver un petit ensemble mignon. Au moment de choisir ce que portera son enfant, le futur papa est pris par l’émotion. Comme à son habitude, Vincent est très investi dans la grossesse de sa compagne et ne laisserait sa place pour rien au monde… Extrait de Mamans et Célèbres du Mardi 8 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.