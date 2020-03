Première descente en ski pour Gianni

Dans l’épisode 53 de Mamans & célèbres, Julie, Pierre-Jean et Gianni sont à la montagne. Le petit garçon prend sa première leçon de ski mais ses parents trouvent que le moniteur l’emmène trop haut… Mais à leur grande surprise, Gianni est hilare et semble apprécier cette nouvelle expérience. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mardi 17 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.