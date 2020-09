Première fête des mamans pour Cindy : Alba et Thomas ont pensé à tout !

Thomas a pensé à tout pour la première fête des mères de Cindy. Avec Alba, il a préparé un pique nique au parc et des petites attentions qui la font littéralement fondre de bonheur. Collier de pâtes, chocolat et madeleines… Cindy est aux anges ! Thomas a mis la barre très haute pour cette première fête des mères et il n’oublie pas que bientôt, c’est sa fête ! La maman d’Alba fera-t-elle aussi bien pour la fête des pères ? Thomas aura-t-il le droit à son collier de pâtes made in Alba ? Extrait de Mamans et Célèbres du Mercredi 9 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.