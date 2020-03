Premières tensions entre Kelly et Neymar

Dans l'épisode 44 de Mamans & célèbres, Kelly et Neymar se prennent la tête au sujet du repas. Kelly, toujours au régime, fait attention à son alimentation. Malheureusement, Neymar n'aime pas ce qui est au menu et décide de faire sa propre cuisine. Les tensions continuent lors du repas et du coucher de Lyam. Extrait de l'émission Mamans & célèbres du mercredi 4 mars 2020.