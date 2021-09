Rencontre émouvante entre Luna et son petit-frère Vittorio

Julia a accouché de Vittorio. Tout se passe très bien à la maternité, et une bonne nouvelle attend la famille : Luna peut enfin rencontrer son petit frère ! Malgré une petite appréhension des parents, ils assistent à un véritable moment de complicité entre leurs deux enfants. La nouvelle grande soeur s’empresse d’offrir des cadeaux à Vittorio. Julia et Maxime sont fiers de voir leur nouvelle famille et comptent bien profiter de chaque instant avec Luna et Vittorio. Extrait de l’épisode 02, saison 05 de Mamans et célèbres diffusé le Mardi 21 septembre 2021.