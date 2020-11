Rym a accouché : les images de la naissance de Maria-Valentina

En rentrant du shooting photo, Rym a perdu les eaux. Elle est à l’hôpital prête à accoucher. Vincent fait tout son possible pour la soutenir alors que la future maman souffre de ses contractions. Après plus de 24 heures de travail, Rym donne naissance à une petite fille. Bienvenue dans ce monde Maria-Valentina ! Extrait de l’émission du Vendredi 13 novembre 2020. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.