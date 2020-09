Rym et Vincent en larmes en découvrant leur futur bébé

Rym et Vincent sont ensemble depuis 9 mois et s’apprêtent à devenir parents pour leur plus grand bonheur. Le couple fusionnel vit chaque étape de la grossesse ensemble. Aujourd’hui, ils ont rendez-vous pour l’échographie du 2ème trimestre. Il s’agit de la première échographie à laquelle peut assister le futur papa. En entendant les battements du coeur de son bébé, Vincent ne peut retenir ses larmes. “Je ne comprends rien aux images mais je suis trop heureux,” confie-t-il avec émotion. Le bébé va pour le mieux, de quoi rassurer les parents. Reste à savoir maintenant s’il s’agit d’un petit garçon ou d’une petite fille ? Extrait de Mamans et Célèbres du Lundi 7 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.