Rym et Vincent ont trouvé le prénom de leur futur bébé

Au programme du jour pour Rym et Vincent : le choix du prénom de leur premier enfant. Les futurs parents ne savent toujours pas s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille alors ils ont décidé de faire une liste. Chacun a ses préférences et compte bien convaincre l’autre. Ils cherchent un prénom à consonance marocaine, portugaise et espagnole. Ce n’est pas gagné d’avance ! Valentina, Edinson, Gonzalo ou encore Ryel… Sauront-ils se mettre d’accord ? Extrait de Mamans et Célèbres du Lundi 14 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.