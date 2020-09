Rym, Hillary, Charlène, Cécilia et Tiffany : Les premières images des nouvelles mamans

Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, ont été candidates de télé-réalité et aujourd’hui elles sont influenceuses mais avant tout mamans ! Après une première saison à succès, la saison 2 de Mamans et Célèbres continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans. Au programme : les mamans iconiques de l’émission JESTA, JULIE RICCI, KELLY HELARD, STÉPHANIE CLERBOIS, JULIA PAREDES, CINDY POUMEYROL, MARTIKA et WAFA seront accompagnées par de nouvelles mamans ! Découvrez, sans plus attendre, les premières images avec RYM, HILLARY, TIFFANY, CECILIA et CHARLENE. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.