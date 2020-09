Rym organise un shooting photo dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : Maxime reproche souvent à Julia d’avoir une éducation permissive. C’est d’ailleurs un sujet de discorde entre les deux parents. Mais aujourd’hui, Luna a dépassé les limites pour sa maman et elle ne compte pas laisser passer. Cette fois, le soutien de Maxime est total. A Paris, Rym organise son premier shooting pour sa marque de cosmétiques. Saura-t-elle se ménager avec sa grossesse ? Kelly et Neymar veillent à ce que Lyam travaillent bien à l’école. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.