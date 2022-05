Rym rencontre sa wedding planneuse !

Rym profite de l'absence de Vincent et Maria-Valentina pour avancer sur l'organisation de son mariage avec Anissa, la wedding planneuse. C'est le premier rendez-vous qu'elles font chez eux, Anissa ramène un petit résumé de tout ce qu'elle a préparé, et elles vont parler de l'organisation, du jardin, des prestataires... Le choix des fleurs, les chaises et les "coins photos" sont aussi très importants ! Enfin, Anissa a aussi ramené des box dégustations, qui seront les petits fours lors du mariage ! Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 53.