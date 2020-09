Rym s’entraîne à accoucher dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres sur TFX : Rym et Vincent prennent des cours de préparation à l’accouchement. Pendant ce temps, Wafa part avec ses copines pour un enterrement de vie de jeune fille à Ibiza. Maintenant qu’elle sait que le bébé va bien, Kelly a hâte de découvrir le sexe. Fille ou garçon ? Hillary rentre à la maison avec Milo. L’heure de la grande rencontre avec les grands-parents a sonné et l’émotion est au rendez-vous… Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.