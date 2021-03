Sarah et Benjamin, parents de Tao et Damian : Le papa 2.0

Sarah et Benjamin Machet se sont rencontrés il y a 7 ans, lors d'une soirée, et pour eux c'était une évidence. Vous avez découvert Benjamin dans "les Anges" et Sarah, sa compagne, est assistante de direction et influenceuse. Ils sont les parents de Tao 5 ans et Damian 3 ans. Dans leur couple, c'est Benjamin qui s'occupe des enfants pendant que Sarah travaille la semaine. Découvrez leur vie de parents dans la belle ville de Genève.