Mamans & Célèbres - Sarah organise un anniversaire surprise pour Gérald

Pour les 44 ans de son compagnon, Sarah Lopez décide de lui organiser une grosse surprise : un repas d'anniversaire avec ses amis et sa famille dans le sud de la France. C'est le premier anniversaire de Gérald avec sa fille Aaliyah, et Jazz et Laurent de la JLC Family ont répondu présents à l'invitation ! Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 19.