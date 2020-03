Séance de sport en famille pour Martika, Mia et Umberto

Dans l’épisode 51 de Mamans & célèbres, Martika décide de reprendre le sport et demande à Umberto de l’accompagner pour course à pieds. Le jeune couple décide de prendre Mia avec eux en poussette… Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 13 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.