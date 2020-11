Shooting photo “futures mamans” pour Rym, Jesta et Kelly

A Paris, Rym, Jesta et Kelly se sont réunies pour une journée spéciale femmes enceintes. L’occasion pour Rym de poser toutes les questions qu’elle se pose à Jesta et Kelly qui elles, sont déjà mamans. Après un petit cours d’Art Thérapie, les jeunes femmes prennent la pose pour un shooting photo tout en douceur. Extrait de l’émission du Jeudi 12 novembre 2020. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.