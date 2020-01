SPEED DATING - Stéphanie tente de retrouver l’amour…

Les copines de Stéphanie lui ont offert un bon pour une session de speed dating. La jeune maman se prépare pour cette nouvelle expérience et se confie à son amie, Rizlaine. Elle appréhende de rencontrer des hommes célibataires et ne pas savoir quoi leur dire… Une fois sur place, Stéphanie réalise que ce n’est pas si sorcier et commence à se détendre… Malgré tout, elle ne pense pas retrouver l’amour avec cette méthode. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mercredi 24 janvier 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.