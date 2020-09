Stéphanie est enceinte : Découvrez le sexe de son bébé !

Stéphanie a une grande annonce à faire ! Elle attend un heureux événement. “Quand ? Comment ? Qui est-ce ?” demande son amie par téléphone. “Avec Eric, les sentiments reviennent au fur et à mesure,” raconte Stéphanie. Aujourd’hui, ils ne sont pas vraiment en couple mais ont très envie d’être parents ensemble à nouveau et d’offrir un petit frère ou une petite soeur à Lyam. D’ailleurs, il est grand temps pour Stéphanie de révéler à sa maman, le sexe du futur bébé. Fille ou garçon ? C’est l’heure de la révélation ! Extrait de Mamans et Célèbres du Mercredi 23 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.